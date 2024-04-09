Сенатор Элизабет Уоррен выразила уверенность, что МСС признает Израиль виновным в геноциде

Сенатор Элизабет Уоррен, относящаяся к левому крылу Демократической партии США, несколько дней назад приняла участие в мероприятии, организованном Исламским центром Бостона. Ей был задан вопрос, считает ли она действия ЦАХАЛа в секторе Газы геноцидом.

"Если вас интересует юридические определения, то полагаю, что они квалифицируют это как геноцид, у них есть свидетельства этого. Для меня важнее сказать, что Израиль поступает неправильно. Нельзя морить детей голодом, нельзя сбрасывать тонные бомбы на тесно застроенные городские кварталы", – заявила Уоррен.

"Пусть они взглянут в глаза детям, матерям, старикам, тем, кого они превратили в беженцев, заставили пить грязную воду. Нужно говорить и о том, что правительство Нетаниягу, которое довело до этого палестинцев, пользуется поддержкой администрации США", – добавила сенатор.

Напомним: Международный суд справедливости в Гааге проводит разбирательство по представленному ЮАР иску, в котором Израиль обвиняется в геноциде. В промежуточном решении, принятом в январе, от Израиля требуют приложить все усилия, чтобы не нарушить конвенцию о геноциде.