Инцидент в области безопасности возле Шавей-Шомрон, ранен израильский водитель

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате инцидента в области безопасности возле поселения Шавей-Шомрон ранен израильский водитель.

По данным предварительного расследования, военный координатор по вопросам безопасности (РАВШАЦ) поселения попытался задержать водителя автомобиля с израильскими номерами, хотя тот не представлял угрозы безопасности поселка.

Водитель отказался останавливаться, координатор начал его преследование. Водитель машины проехал через блок-пост, не останавливаясь и затем повернул в сторону преследователя. Координатор открыл стрельбу, ранив водителя.

Водитель доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что, согласно данным предварительного расследования, РАВШАЦ превысил свои полномочия, нарушил инструкции ЦАХАЛа и инструкции по открытию огня.

Обстоятельства этого инцидента расследуются ЦАХАЛом совместно с полицией.

Военные подчеркивают: что нет угрозы безопасности или теракта в указанном районе.