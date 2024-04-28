ЦАХАЛ в ночь на 28 апреля действовал в районах Иерихона, Туль-Карема, Калькилии, Шхема, Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 28 апреля действовали в Иерихоне (в лагере Акабат Джабр), в Илларе (к северу от Туль-Карема), в Кафр Каддуме (к востоку от Калькилии), в Дир аль-Хатабе (к востоку от Шхема), в Байт-Сире (к западу от Рамаллы).

Происходили столкновения. Были задержаны подозреваемые в терроре.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 28 апреля.