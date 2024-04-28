Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 28 апреля, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Облачно. Возможны дожди, преимущественно на юге и востоке страны.

В Иерусалиме – 14-25 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 19-22, в Эйлате – 22-34, в Беэр-Шеве – 18-28, в Мицпе-Рамоне – 17-23, на побережье Мертвого моря – 24-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-24, в Ариэле – 15-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-31, на Голанских высотах – 19-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 70-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник-вторник температура понизится, местами дожди. В среду будет солнечно.