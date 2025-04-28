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Израиль

Шикма Бресслер за час собрала полмиллиона шек после известия о том, что Нетаниягу подал на нее в суд

Акции протеста
время публикации: 28 апреля 2025 г., 00:13 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 00:17
Шикма Бресслер за час собрала полмиллиона шек после известия о том, что Нетаниягу подал на нее в суд
Avshalom Sassoni/Flash90

Шикма Бресслер, физик, сотрудница института Вейцмана и одна из лидеров протестного движения, за час собрала полмиллиона шекелей после того, как 14-й канал сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу подал на нее в суд.

По информации 14-го телеканала, поводом для иска стоимостью в 500 тысяч шекелей стали публикации, в которых Бресслер обвиняла Нетаниягу в получении взятки от Катара. В иске указывалось, что публикации Бресслер "подрывают основы правопорядка и демократических устоев, поскольку посредством лжи и клеветнических утверждений стремится нанести ущерб действующему премьер-министру в военное время, и тем самым наносится вред государству Израиль". В иске также подчеркивалось, что эти действия были предприняты человеком, утверждающим, что он действует во имя демократии, в то время как истинное положение дел свидетельствует об обратном".

По информации "Мако", после выхода этого сюжета в эфир Шикма Бресслер начала сбор средств на платформе beactive. Необходимая сумма была собрана менее, чем за час.

Израиль
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