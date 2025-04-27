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Израиль

Ynet: срок срочной службы военнослужащих ЦАХАЛа может быть продлен на четыре месяца

ЦАХАЛ
время публикации: 27 апреля 2025 г., 23:41 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 23:46
Ynet: срок срочной службы военнослужащих ЦАХАЛа будет продлен на четыре месяца
Michael Giladi/Flash90

По информации сайта Ynet, в связи с острым дефицитом личного состава и при отсутствии закона о призыве кадровое управление ЦАХАЛа добивается издания "приказа 77", в соответствии с которым срочники после окончания службы будут оставаться в своих подразделениях еще четыре месяца в качестве резервистов.

Таким образом, срок непрерывной службы срочников составит 3 года.

"Приказ 77" будет распространяться только на военнослужащих боевых подразделений.

20 апреля телеканал "Кан-11" сообщал, что министр обороны отклонил просьбу ЦАХАЛа продлить срочную службу учащихся "йешивот эсдер" на четыре месяца, чтобы снизить нагрузку на резервистов и срочников. Учащиеся "йешивот эсдер" в настоящий момент служат 17 месяцев в то время, как срок срочной службы остальных составляет 32 месяца. Телеканал также сообщал, что ЦАХАЛ рассматривает возможность продления службы срочников с 32 месяцев до 36 месяцев.

По данным "Кан-11", армия в настоящий момент испытывает нехватку 7500 бойцов.

Израиль
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