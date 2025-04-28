ДТП на Голанских высотах, погибла женщина
время публикации: 28 апреля 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 14:42
Днем 28 апреля на 91-м шоссе недалеко от поселка Кидмат Цви (Голанские высоты) столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
В результате аварии погибла женщина примерно 50 лет. Юноша 19 лет получил травму головы средней степени тяжести, на вертолете его эвакуировали в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Водитель грузовика был травмирован легко. Он направлен в больницу "Зив" в Цфате.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.