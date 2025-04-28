x
28 апреля 2025
|
последняя новость: 15:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 апреля 2025
|
28 апреля 2025
|
последняя новость: 15:23
28 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП на Голанских высотах, погибла женщина

время публикации: 28 апреля 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 14:42
ДТП на Голанских высотах, погибла женщина
Пресс-служба МАДА

Днем 28 апреля на 91-м шоссе недалеко от поселка Кидмат Цви (Голанские высоты) столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В результате аварии погибла женщина примерно 50 лет. Юноша 19 лет получил травму головы средней степени тяжести, на вертолете его эвакуировали в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Водитель грузовика был травмирован легко. Он направлен в больницу "Зив" в Цфате.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook