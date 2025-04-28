Судья сделала выговор адвокатам Нетаниягу

В окружном суде Тель-Авива продолжается допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В начале заседания судья сделала выговор адвокатам премьер-министра, так как они лишь 27 апреля подали просьбу о сокращении времени заседания, назначенного на вторник, 29 апреля. "Полагаю, что мероприятие в "Яд ле-Баним" не родилось вчера", – заявила судья Ривка Фридман Фельдман.

Адвокаты пояснили, что подавали просьбу еще на прошлой неделе . "Не было подано. Где просьба? Готовьтесь, пожалуйста, вовремя. Просьбы, которые подаются в последний момент, могут быть отклонены", – ответила судья.

Адвокат Амит Хадад продолжает задавать Нетаниягу вопросы, касающиеся "дела 1000". В рамках этого дела премьер-министр обвиняется в обмане общественного доверия в связи с получением подарков от бизнесменов.

Хадад представил заключение бывшего юридического советника министерства главы правительства Шломит Барнеа-Парго, согласно которому подарки, полученные не в ходе официальных встреч, не подпадают под действие закона.

Нетаниягу заявил, что большинство подарков, полученных от Арнона Милчена, не были связаны с его деятельностью на посту премьер-министра.

На следующей неделе завершится допрос Нетаниягу адвокатом. После этого начнется допрос представителями прокуратуры.