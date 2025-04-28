59-летнему жителю Эйлата предъявят обвинения в убийстве матери
время публикации: 28 апреля 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 09:31
Полиция сообщила о завершении расследования обстоятельств убийства в Эйлате 84-летней Эстер Ховав. Прокуратура вскоре подаст обвинения против 59-летнего Офера Ховава, сына убитой.
В сообщении полиции не приводятся подробности совершенного преступления.
Эстер Ховав была убита в Эйлате 2 апреля. Сразу по подозрению в убийстве полицией был задержан ее сын. С тех пор срок содержания его под стражей несколько раз продлевался судом.
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