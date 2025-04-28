59-летнему жителю Эйлата предъявят обвинения в убийстве матери

Полиция сообщила о завершении расследования обстоятельств убийства в Эйлате 84-летней Эстер Ховав. Прокуратура вскоре подаст обвинения против 59-летнего Офера Ховава, сына убитой.

В сообщении полиции не приводятся подробности совершенного преступления.

Эстер Ховав была убита в Эйлате 2 апреля. Сразу по подозрению в убийстве полицией был задержан ее сын. С тех пор срок содержания его под стражей несколько раз продлевался судом.