Каждый второй турист, не пущенный в Израиль, прилетел из России, Украины или Грузии

Управление народонаселения и миграции опубликовало подробный отчет по иностранным рабочим, инфильтрантам, нелегалам, беженцам и туристам, которым было отказано во въезде в Израиль до конца 2024 года.

С 2006 года по 2024 год через границу с Египтом в Израиль проникли 64229 незаконных инфильтрантов из стран Африки. Подавляющее большинство проникли до 2013 года, позже на границе было построено заграждение.

По состоянию на конец 2024 года в стране оставались 19643 инфильтранта, на 15% меньше, чем в конце 2023 года. В течение года в рамках программы добровольного выезда Израиль покинули 3109 инфильтрантов из Эритреи, 108 – из Судана и 294 – из других стран Африки.

Следует отметить, что с 2021 года около 5400 граждан Судана из Дарфура, Нубийских гор и Голубого Нила получили в Израиле статус временных жителей (тип А/5) и перестали считаться инфильтрантами.

Кроме того, в Израиле по состоянию на конец 2024 года находились 99 инфильтрантов, проникших в Израиль через границу с Иорданией, 13, незаконно перешедших границу в аэропорту имени Бен-Гуриона, и 7, место проникновения которых в Израиль не установлено. Однако данные по этим категориям могут быть неполными.

Больше всего иорданским маршрутом проникновения в Израиль пользуются граждане Турции (98 проникновений за 6 лет), Эфиопии (59) и Судана (21). Однако если турецких граждан выдворили обратно почти всех, то эфиопских удалось выдворить только двоих, а суданских – ни одного.

В абсолютных числах крупнейшей общиной инфильтрантов в Израиле являются граждане Эритреи (15287). На втором месте – граждане Судана (2074). Из других стран Африки в Израиле находятся еще 2038 инфильтрантов. 358 инфильтрантов проникли в Израиль из неафриканских стран.

В 2024 году иностранцы подали в Израиле 6097 прошений о получении статуса беженца. Для сравнения, в 2023 году было подано 6835 прошений, в 2022 году – 3955, в 2021 году – 1966.

Как и в предыдущие два года, больше всего прошений (700) было подано гражданами России, однако это почти в три раза меньше, чем в 2023 году (1862) и в полтора раза меньше, чем в 2022 году (1012).

На втором месте – Индия (580), на третьем – Малави (528), на четвертом – Шри-Ланка (508). Больше 200 подавших запрос на статус беженца приехали в Израиль из Китая (276), Молдовы (200), Колумбии (242), Эфиопии (240), Южной Африки (210), Кении (249). Количество граждан Беларуси, подавших запрос на статус беженца, сократилось с 688 в 2023 году до 159 в 2024 году. 199 подавших запрос – граждане Узбекистана, 161 – граждане Турции.

По состоянию на конец 2024 год в Израиле было 156752 легальных и 29467 нелегальных иностранных рабочих.

61,8 тысяч легальных и 16 тысяч нелегальных рабочих были заняты в сфере патронажного ухода на дому, 1270 легальных и 34 нелегальных – в сфере патронажного ухода в учреждениях.

В строительной отрасли были заняты 51,6 тысячи легальных и 5 тысяч нелегальных рабочих, в сельском хозяйстве – 33,1 тысячи легальных и 7,5 тысяч нелегальных. 4,7 тысяч легальных 676 нелегальных работников были заняты на ставках специалистов, 1,6 тысяч легальных работников были заняты в сфере туризма, 1,2 тысячи – в сфере промышленности.

Нелегальными считаются иностранные рабочие, работающие в нарушение выданного им разрешения на работу (в другой отрасли или у другого работодателя) или не покинувшие Израиль после истечения срока действия разрешения на работу. На конец 2024 года 12,8 тысяч иностранных рабочих находились в Израиле 16 лет и более, из них 8,9 тысяч продолжают находиться в Израиле незаконно.

25,1 тысяча иностранных рабочих в сфере патронажного ухода – из Филиппин (8 тысяч незаконных), на втором месте – Индия (23,4 тысячи, в том числе 2,5 тысячи незаконных). Далее следуют Узбекистан (13 тысяч), Молдова (5,4 тысячи), Шри-Ланка (5,4 тысячи), Украина (1,6 тысячи), Непал (1,3 тысячи), Грузия (1,1 тысячи).

В строительной отрасли лидирует Китай (23,7 тысяч, из которых 3,5 тысячи незаконных). На втором месте – Индия (12,8 тысяч), на третьем – Молдова (8,8 тысяч), на четвертом – Шри-Ланка (5,4 тысяч). Далее следуют Узбекистан (2 тысячи), Украина (1,3 тысячи) и 1,1 тысячи.

В сельском хозяйстве подавляющее большинство иностранных рабочих – из Таиланда (36,8 тысячи, из которых 6,6 тысяч незаконных). 2,2 тысячи работников в этой отрасли – из Шри-Ланки.

На конец 2024 года в Израиле находились 23,8 тысяч иностранных туристов, срок действия визы которых истек. Из них 4,6 тысяч – граждане России, 3,9 тысяч – граждане Украины, 2 тысячи – граждане Нигерии, 1,8 тысяч – граждане Грузии, 1 тысяча – граждане Польши. Далее следуют туристы из Румынии, Бразилии , Колумбии, Филиппин, Индии, Мексики, Молдовы, Турции, Беларуси, Китая, Фиджи.

В 2024 году из Израиля были выдворены 3778 туристов и иностранных рабочих, находившихся в Израиле незаконно.

В 2024 году пограничная служба отказала во въезде в Израиль 10371 иностранцу (вдвое меньше, чем в 2023 и 2022 годах, что связано с войной в Израиле и с сокращением туристического потока. 2244 получивших отказ были гражданами России, 1430 – гражданами Украины, 1222 – гражданами Грузии (фактически, на эти три страны пришлась почти половина отказов). 487 отказов получили граждане США, 467 – граждане Молдовы, 489 – граждане Иордании, 384 – граждане Беларуси.