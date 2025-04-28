Экс-начальник тюрьмы "Нафха" обвинен в сексуальных преступлениях
время публикации: 28 апреля 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 13:12
В понедельник, 28 апреля, государственная прокуратура подала в мировой суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 51-летнего Давида Фенкера, бывшего начальника тюрьмы "Нафха" в Негеве.
Фенкер обвиняется в сексуальных домогательствах и насилии в отношении шести охранниц, которые были его подчиненными в период с 2022 по 2024 год.
В частности, в обвинении сказано, что Фенкер злоупотреблял своими служебными полномочиями и требовал от подчиненных ему женщин совершать действия сексуального характера – раздеваться при нем, записывать для него интимные видео, целовать его и др.
В общей сложности, обвинение описывает шесть эпизодов сексуальных домогательств со стороны бывшего начальника тюрьмы.