x
28 апреля 2025
|
последняя новость: 14:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 апреля 2025
|
28 апреля 2025
|
последняя новость: 14:00
28 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Экс-начальник тюрьмы "Нафха" обвинен в сексуальных преступлениях

Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 28 апреля 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 13:12
Экс-начальник тюрьмы "Нафха" обвинен в сексуальных преступлениях
Chaim Goldberg/Flash90

В понедельник, 28 апреля, государственная прокуратура подала в мировой суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 51-летнего Давида Фенкера, бывшего начальника тюрьмы "Нафха" в Негеве.

Фенкер обвиняется в сексуальных домогательствах и насилии в отношении шести охранниц, которые были его подчиненными в период с 2022 по 2024 год.

В частности, в обвинении сказано, что Фенкер злоупотреблял своими служебными полномочиями и требовал от подчиненных ему женщин совершать действия сексуального характера – раздеваться при нем, записывать для него интимные видео, целовать его и др.

В общей сложности, обвинение описывает шесть эпизодов сексуальных домогательств со стороны бывшего начальника тюрьмы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook