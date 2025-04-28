Представитель Нетаниягу: "У нас есть доказательства, разбивающие версию Бара"

Адвокат Цион Амир заявил, что в распоряжении представителей премьер-министра Биньямина Нетаниягу есть неопровержимые доказательства, которые окончательно "разобьют" утверждения Ронена Бара.

Амир, представляющий правительство при рассмотрении апелляции против увольнения Бара, заявил в интервью "Кан Бет", что Нетаниягу не заинтересован в перекрестном допросе в суде по вопросу о декларациях. "Если не будет выбора, то мы сделаем все, что необходимо, чтобы правда открылась. Но если вы спрашиваете меня, то будет лучше оставить все как есть. Есть вещи, о которых лучше молчать", – заявил Амир.

Ранее глава ШАБАКа Ронен Бар опубликовал ответ на декларацию премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Все сведения, представленные мною в открытой и закрытой части декларации, совершенно верны. Случаи давления со стороны премьер-министра с целью повлиять на профессиональные выводы и заключения повторялись несколько раз. От меня требовалось передавать информацию о гражданах, принимающих участие в акциях протеста. Премьер-министр требовал от меня, чтобы в случае конституционного кризиса я подчинялся бы ему, а не Верховному суду. Нетаниягу дважды утверждает, что я не отдал распоряжения передать информацию его военному секретарю. В оперативном журнале ШАБАКа ясно фигурирует мое распоряжение: передать главные выводы обсуждения (состоявшегося в ночь на 7 октября 2023 года – прим ред. ) начальнику генштаба и военному секретарю", – говорится в заявлении Бара.