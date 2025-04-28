В Галилее столкнулись автомобиль и трактор, двое подростков в тяжелом состоянии
время публикации: 28 апреля 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 07:30
В ночь на 28 апреля в населенном пункте Кафр-Манда (Галилея) столкнулись автомобиль и трактор. В результате аварии двое подростков – 15 и 17 лет – получили тяжелые травмы. Еще один человек травмирован легко.
Пострадавшие были доставлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и в Английскую больницу в Нацерете.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.