В Галилее столкнулись автомобиль и трактор, двое подростков в тяжелом состоянии

В ночь на 28 апреля в населенном пункте Кафр-Манда (Галилея) столкнулись автомобиль и трактор. В результате аварии двое подростков – 15 и 17 лет – получили тяжелые травмы. Еще один человек травмирован легко.

Пострадавшие были доставлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и в Английскую больницу в Нацерете.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.