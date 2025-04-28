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Израиль

В Галилее столкнулись автомобиль и трактор, двое подростков в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 28 апреля 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 07:30
В Галилее столкнулись автомобиль и трактор, двое подростков в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 28 апреля в населенном пункте Кафр-Манда (Галилея) столкнулись автомобиль и трактор. В результате аварии двое подростков – 15 и 17 лет – получили тяжелые травмы. Еще один человек травмирован легко.

Пострадавшие были доставлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и в Английскую больницу в Нацерете.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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