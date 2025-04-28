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Израиль

Министру юстиции рекомендовано вывести МАХАШ из состава прокуратуры

Прокуратура
Минюст
Полиция
время публикации: 28 апреля 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 14:16
Министру юстиции рекомендовано вывести МАХАШ из прокуратуры
Chaim Goldberg/Flash90

Комиссия по изучению работы отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, представила министру юстиции свои рекомендации.

Комиссия была создана после публикации отчета государственного контролера, в котором содержится рекомендация вывести МАХАШ из-под руководства государственной прокуратуры и превратить в самостоятельную структуру.

"Тот факт, что МАХАШ является частью прокуратуры, создает очевидный структурный конфликт интересов", – говорится в отчете.

Министр юстиции Ярив Левин, в свою очередь, признал: "Нынешняя ситуация является нездоровой и проблематичной. Я намерен максимально быстро изучить отчет и действовать в соответствии с рекомендациями, которая содержатся в нем".

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