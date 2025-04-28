Министру юстиции рекомендовано вывести МАХАШ из состава прокуратуры

Комиссия по изучению работы отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, представила министру юстиции свои рекомендации.

Комиссия была создана после публикации отчета государственного контролера, в котором содержится рекомендация вывести МАХАШ из-под руководства государственной прокуратуры и превратить в самостоятельную структуру.

"Тот факт, что МАХАШ является частью прокуратуры, создает очевидный структурный конфликт интересов", – говорится в отчете.

Министр юстиции Ярив Левин, в свою очередь, признал: "Нынешняя ситуация является нездоровой и проблематичной. Я намерен максимально быстро изучить отчет и действовать в соответствии с рекомендациями, которая содержатся в нем".