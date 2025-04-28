Житель Ришон ле-Циона обвиняется в сексуальных домогательствах и жестоком обращении с собакой

Подано обвинительное заключение против 30-летнего Винсента Перлова из Ришон ле-Циона, который ранее был осужден за сексуальные преступления.

В обвинении сказано, что Перлов с 2023 по 2025 год неоднократно нарушал постановление о надзоре и совершал непристойные действия, в том числе в отношении несовершеннолетних. В частности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он приставал к девочке на автобусной остановке, а потом положил руку ей на грудь и игнорировал просьбы оставить ее в покое. Когда на место происшествия прибыли полицейские, обвиняемый спустил штаны и обнажил свой половой член перед ними, а потом повторял эти действия уже в полицейском участке. Более того, Перлов начал домогаться сотрудницы полиции, трогал ее между ног, заявляя: "Хочу распутную девушку".

Кроме того, в обвинительном заключении отмечается склонность Перлова к насилию. Находясь в подъезде своего дома, он бил и душил свою собаку, а потом бросил ее в лифт. Когда сосед попытался вмешаться, Перлов пригрозил ему со словами: "Я тебя взорву".