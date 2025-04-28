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Израиль

Манифестация против призыва в "Тель а-Шомер" привела к закрытию дорог

Полиция
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 28 апреля 2025 г., 10:38 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 10:42
Манифестация против призыва в "Тель а-Шомер" привела к закрытию дорог
Flash90

Как сообщает пресс-служба полиции, 28 апреля рядом с центральным призывным пунктом "Тель а-Шомер" на улице Яаков Дори в Кирьят-Оно проходит несанкционированная демонстрация против призыва в ЦАХАЛ ультраортодоксов.

Для обеспечения общественного порядка на место направлены дополнительные силы полиции. Манифестанты попытались перекрыть движение, лежа на проезжей части. Полицейские также обеспечивают защиту призывников – ультраортодоксов.

В связи с манифестацией улица Яаков Дори перекрыта между улицами Мелех Шломо и Леви Эшколь, на нее также нельзя въехать с улиц Нахаль Снир и Нахаль Гамла. Перекрыт поворот на улицу Яаков Дори с улицы Бен-Гурион.

Ожидается возникновение пробок на шоссе №461 от "Баит ба-Парк" и до Месубим в обоих направлениях.

Израиль
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