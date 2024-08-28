В ДТП возле поселка Шаар Эфраим погиб пешеход

На 5614-й трассе, возле поселка Шаар Эфраим, мотоциклист сбил мужчину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 60 лет скончался от полученных травм на месте.

В этом ДТП мотоциклист получил множественные травмы: после столкновения с пешеходом он вылетел за пределы полосы, перелетел через дорожное заграждение и упал с 8-метрового обрыва. В тяжелом состоянии пострадавший доставлен в больницу "Меир".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.