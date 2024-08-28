Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 августа: удары по целям в секторе, много убитых

В ночь на 28 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора. Удары наносятся по целям на всей территории сектора. Интенсивность боевых действий выше, чем прошлой ночью.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Рималь города Газа; поступила информация, что несколько детей погибли в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Джафруи в городе Газа; поступила информация, что в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Зиада в Джабалии были убиты не менее четырех человек.

В центре сектора: источники в Газе сообщили, что в Нусейрате в результате авиаудара погиб журналист Мухаммад Абд Раббо.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Хан-Юнисе; поступила информация, что в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Абдул Рахман в Аль-Батан ас-Самине, в южной части Хан-Юниса, были убиты не менее пяти человек; поступила информация, что в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Амур в районе Аль-Фахари, восточней Хан-Юниса, были убиты не менее двух человек.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 28 августа.

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Амит Фридман, 19 лет, из Ор Йегуды, боец 932-го батальона бригады "Нахаль".