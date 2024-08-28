Опубликованы данные о террористах, уничтоженных на этой неделе в Нур аш-Шамсе

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают: в результате авиаудара в понедельник, 26 августа, в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, были уничтожены пять террористов. Установлены личности четырех из них.

Были уничтожены: Джибриль Гассан Исмаил Джибриль – принимал участие в террористической деятельности в районе Туль-Карема и Калькилии, ранее был освобожден из тюрьмы в рамках сделки по обмену в ноябре 2023 года; Маханад Карауи и Мухаммад Юсуф – принимали участие в террористической деятельности в районе Нур аш-Шамс; Аднан Джабр – принимали участие в террористической деятельности и готовился к новым нападениям.