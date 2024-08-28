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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о проведении масштабной операции в Дженине и Туль-Кареме

время публикации: 28 августа 2024 г., 01:19 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 01:55
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о проведении антитеррористической операции в Дженине и Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 28 августа пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа сообщили о проведении антитеррористической операции в Дженине и Туль-Кареме. Другие подробности не приводятся.

По информации Ynet, в операции задействованы сотни бойцов ЦАХАЛа, подразделения "псевдоарабов", ВВС осуществляют поддержку с воздуха. План операции предусматривает проведение эвакуации населения из районов боевых действий.

Согласно информации в палестинских источниках, в Дженине уже несколько часов продолжается перестрелка между израильскими военными и боевиками.

Министерство здравоохранения ПА передало, что в результате действий израильский военных погибли двое местных жителей (25 и 39 лет), еще три человека доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

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