ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о проведении масштабной операции в Дженине и Туль-Кареме

В ночь на 28 августа пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа сообщили о проведении антитеррористической операции в Дженине и Туль-Кареме. Другие подробности не приводятся.

По информации Ynet, в операции задействованы сотни бойцов ЦАХАЛа, подразделения "псевдоарабов", ВВС осуществляют поддержку с воздуха. План операции предусматривает проведение эвакуации населения из районов боевых действий.

Согласно информации в палестинских источниках, в Дженине уже несколько часов продолжается перестрелка между израильскими военными и боевиками.

Министерство здравоохранения ПА передало, что в результате действий израильский военных погибли двое местных жителей (25 и 39 лет), еще три человека доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.