327-й день войны в Израиле. Хронология событий

Среда, 28 августа 2024 года, 327-й день войны "Железные мечи", которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, начиная с 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, уничтожая инфраструктуру ХАМАСа и ликвидируя боевиков. Армия Израиля наносит удары по объектам "Хизбаллы" в Ливане. Продолжаются операции в Иудее и Самарии. Сообщается о вооруженном столкновении с боевиками в Дженине.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 28.08.2024

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Источники в Газе: в Нусейрате в результате авиаудара погиб журналист Мухаммад Абд Раббо.

Источники в ПА: палестинские силы безопасности производят задержания в Шхеме.

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа сообщили о проведении антитеррористической операции в Дженине и Туль-Кареме. Никаких других подробностей сообщено не было. Согласно информации в палестинских источниках, в Дженине уже несколько часов продолжается перестрелка между израильскими военными и боевиками. Министерство здравоохранения ПА сообщило об еще одном, втором, погибшем в Дженине.

Источники в ПА: израильские военные проводят операцию в Уади аль-Фараа, около Тубаса.

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Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Рималь города Газа.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Хан-Юнисе, на юге сектора.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в окрестностях города Расм аль-Хадат, на севере долины Декаа. Целью удара, по всей видимости, стали грузовики, перевозившие оружие, а удар был нанесен с беспилотника.

Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль на шоссе Бейрут-Дамаск.

Минздрав ПА: в ходе операции, которую проводил ЦАХАЛ в районе Дженина, погиб местный житель и еще трое были ранены.

Источники в Газе: несколько детей погибли в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Джафруи в городе Газа.

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Последний сигнал тревоги около границы сектора Газы был зафиксирован 27 августа в 07:37 (ложная тревога). Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – 28 августа в 19:27. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на август 2024 года, террористы удерживают более 110 человек (живых и мертвых). В их числе 94 мужчин, 16 женщин и двое детей, похищенных в ходе террористической атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года. Известно, что 40 похищенных нет в живых, тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Гольдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году).

Освобождены/спасены 135 человек: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников. 27 августа был спасен еще один заложник.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле более 1600 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 15000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли около 340 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы или взяты в плен около 14000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели более 430 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и боевиков-суннитов в Ливане). В Газе, Ливане, Иране ликвидированы многие лидеры террористических организаций.

С начала войны из сектора Газы были запущены около 10000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Около 6000 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Из Сирии были выпущены десятки ракет. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии – в Иудее и Самарии – были задержаны около 4900 подозреваемых в терроре, около 2000 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии. 1 апреля был нанесен удар по зданию "консульства" Ирана в Дамаске, убиты высокопоставленные офицеры КСИР. Осуществлены ликвидации лидеров террористов в Бейруте. 31 июля в Тегеране был уничтожен глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя (Израиль не брал на себя ответственность за эту операцию).

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 40000 убитых с начала войны и примерно 90000 раненых. По данным минздрава Палестинской автономии, признаваемым как достоверные ООН, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди (от 60 и старше).

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Начинаются поставки помощи морским путем.

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим". Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля 2024 года Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.

20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде (Йемен) в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов.

25 августа 2024 года ЦАХАЛ превентивно атаковал объекты "Хизбаллы" в Ливане. Начался новый этап противостояния с "Хизбаллой".