x
28 августа 2024
|
последняя новость: 19:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2024
|
28 августа 2024
|
последняя новость: 19:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию девяти вооруженных террористов в Самарии. Видео

время публикации: 28 августа 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 11:57
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию девяти вооруженных террористов в Самарии. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ публикует первый отчет о ходе масштабной антитеррористической операции в Самарии – в районах Дженина и Туль-Карема. Объявлено о ликвидации "ряда вооруженных террористов".

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что ночью в Дженине ударом с воздуха были уничтожены трое вооруженных террористов. Позже были уничтожены еще двое вооруженных террористов. Задержаны подозреваемые, конфисковано оружие.

В ходе операции были обнаружены и нейтрализованы мины, заложенные на пути следования военных.

В районе Аль-Фараа (около Тубаса, восточная Самария) ударом с воздуха были уничтожены четыре вооруженных террориста. Обнаружено и конфисковано оружие, нейтрализованы мины.

Таким образом, по данным ЦАХАЛа, в Дженине и около Тубаса были ликвидированы не менее девяти террористов.

Минздрав ПА сообщает об 11 убитых.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 августа 2024

327-й день войны в Израиле: удары по целям в Газе, масштабная операция в Самарии. Хронология событий