ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию девяти вооруженных террористов в Самарии. Видео

ЦАХАЛ публикует первый отчет о ходе масштабной антитеррористической операции в Самарии – в районах Дженина и Туль-Карема. Объявлено о ликвидации "ряда вооруженных террористов".

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что ночью в Дженине ударом с воздуха были уничтожены трое вооруженных террористов. Позже были уничтожены еще двое вооруженных террористов. Задержаны подозреваемые, конфисковано оружие.

В ходе операции были обнаружены и нейтрализованы мины, заложенные на пути следования военных.

В районе Аль-Фараа (около Тубаса, восточная Самария) ударом с воздуха были уничтожены четыре вооруженных террориста. Обнаружено и конфисковано оружие, нейтрализованы мины.

Таким образом, по данным ЦАХАЛа, в Дженине и около Тубаса были ликвидированы не менее девяти террористов.

Минздрав ПА сообщает об 11 убитых.