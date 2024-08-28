Опознав в соседях евреев, иерусалимский подросток забросал их дом бутылками с зажигательной смесью

Прокуратура представила предварительные обвинения в отношении 15-летнего подростка из арабского квартала Иерусалима: в соответствии с результатами следствия, подросток совершил нападение на соседей, забросав их дом бутылками с зажигательной смесью.

Преступление было совершено на националистической почве: подросток заметил на доме соседей иудейскую символику.

В результате нападения зданию был причинен незначительный ущерб, никто не пострадал. В ходе расследования сотрудники полиции установили личность злоумышленника, он был арестован и доставлен на допрос в полицию.

На допросе подросток признался в содеянном и сказал, что знал, что в этом доме живут евреи. По завершении допроса подозреваемый был доставлен в суд для рассмотрения вопроса о продлении его содержания под стражей. Он останется под арестом до 30 августа. Прокуратура планирует предъявить обвинительное заключение.

Позднее был арестован еще один подозреваемый, также 15-летнего возраста, в его отношении следствие продолжается.