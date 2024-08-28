Состоялся телефонный разговор между Нетаниягу и Зеленским
время публикации: 28 августа 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 20:37
Пресс-служба президента Украины сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
Сергей Никифоров, пресс-секретарь Зеленского, в своем Facebook написал, что в ходе беседы обсуждалась ситуация в ближневосточной регионе.
Биньямин Нетаниягу выразил поддержку государственному суверенитету и территориальной целостности Украины. В свою очередь украинский лидер поблагодарил Израиль за участие в "саммите мира" и поддержку итогового коммюнике.
Пресс-служба израильского премьера пока не комментирует состоявший телефонный разговор.
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