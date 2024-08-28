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Израиль

Состоялся телефонный разговор между Нетаниягу и Зеленским

время публикации: 28 августа 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 20:37
Биньямин Нетаниягу и Владимир Зеленский
Flash90. Фото: М.И.Селлем и Ш.Коэн

Пресс-служба президента Украины сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Сергей Никифоров, пресс-секретарь Зеленского, в своем Facebook написал, что в ходе беседы обсуждалась ситуация в ближневосточной регионе.

Биньямин Нетаниягу выразил поддержку государственному суверенитету и территориальной целостности Украины. В свою очередь украинский лидер поблагодарил Израиль за участие в "саммите мира" и поддержку итогового коммюнике.

Пресс-служба израильского премьера пока не комментирует состоявший телефонный разговор.

Израиль
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