Встреча Нетаниягу и Зеленского в Нью-Йорке. Основные заявления и результаты

Во вторник, 19 сентября, на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая личная встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Украины Владимира Зеленского после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину (24 февраля 2022 года).

Канцелярия Нетаниягу по завершении встречи сообщила: "Встреча прошла в дружественной обстановке. Премьер-министр заявил, что Израиль продолжит помогать Украине в гуманитарных вопросах, включая гуманитарное разминирование".

В соцсети X/Twitter на странице Нетаниягу было опубликовано следующее сообщение: "Я встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и дал понять, что Израиль продолжит помогать Украине в гуманитарных вопросах, в том числе в борьбе с противопехотными минами".

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После общей встречи в расширенном составе с участием израильской и украинской делегаций Нетаниягу и Зеленский уединились для беседы с глазу на глаз.

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Офис украинского президента пишет о прошедших переговорах: "Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаниягу. Лидеры подробно обсудили ряд важных двусторонних вопросов, включая сотрудничество в области гражданской обороны". При этом Зеленский, как следует из сообщения, проинформировал собеседника о ситуации на фронте и "пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира". "Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН и на других международных площадках", – добавили в офисе Зеленского.

В заявлении Зеленского о прошедшей встрече сказано: "Я упомянул Нетаниягу тот факт, что Россия атакует города, порты и критически важную инфраструктуру, используя иранские беспилотники, и мы разделяем обеспокоенность по поводу растущего военного сотрудничества между Россией и Ираном".

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Неизвестно, обсуждался ли возможный визит Биньямина Нетаниягу в Киев. Отметим, что премьер-министр Израиля – один из немногих государственных лидеров стран Запада, не посетивший Украину после начала полномасштабной войны. Хотя глава МИД Израиля Эли Коэн в феврале 2023 года посетил Киев.

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Власти Израиля неоднократно заявляли, что поддерживают Украину, но при этом воздерживаются от оказания военной помощи Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками и помогая в создании гражданской системы предупреждения об обстрелах.