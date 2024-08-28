Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 28 августа, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 31-40, в Беэр-Шеве – 22-33, в Мицпе-Рамоне – 21-34, на побережье Мертвого моря – 28-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 21-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градус, высота волн – 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-пятницу ожидается понижение температуры. В субботу – без существенных изменений.