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Израиль

ООН приостановила работу миссии Всемирной продовольственной программы в Газе

время публикации: 28 августа 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 21:54
ООН приостановила работу миссии Всемирной продовольственной программы в Газе
AP Photo/Gregorio Borgia, FILE

ООН объявила о приостановке работы миссии Всемирной продовольственной программы в секторе Газы после того, как автомобиль организации был обстрелян израильскими военнослужащими.

В заявлении WFP говорится, что сотрудники миссии возвращались к месту базирования после сопровождения колонны грузовиков с продовольствием в центральную часть Газы. Возле израильского блокпоста по машинам, имеющим маркировку ООН, был открыт огонь. В автомобиль попало не менее десяти пуль: пять со стороны водителя, две со стороны пассажира, и еще три попали в другие части машины. Никто из сотрудников миссии не пострадал.

Представители программы призвали власти Израиля немедленно принять меры для обеспечения безопасности сотрудников всех гуманитарных миссий в секторе Газы.

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