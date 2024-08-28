ООН приостановила работу миссии Всемирной продовольственной программы в Газе

ООН объявила о приостановке работы миссии Всемирной продовольственной программы в секторе Газы после того, как автомобиль организации был обстрелян израильскими военнослужащими.

В заявлении WFP говорится, что сотрудники миссии возвращались к месту базирования после сопровождения колонны грузовиков с продовольствием в центральную часть Газы. Возле израильского блокпоста по машинам, имеющим маркировку ООН, был открыт огонь. В автомобиль попало не менее десяти пуль: пять со стороны водителя, две со стороны пассажира, и еще три попали в другие части машины. Никто из сотрудников миссии не пострадал.

Представители программы призвали власти Израиля немедленно принять меры для обеспечения безопасности сотрудников всех гуманитарных миссий в секторе Газы.