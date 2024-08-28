В ЦАХАЛе назвали погром в Джите "серьезным терактом, совершенном евреями"

В среду, 28 августа, ЦАХАЛ опубликовал расследование событий 15 августа в палестинской деревне Джит, в которой был устроен погром еврейскими экстремистами. ЦАХАЛ признал, что у него была информация о готовящемся погроме, но предотвратить его армия не смогла.

Генерал-майор Ави Блут, командующий Центральным военным округом, заявил, что речь идет о "серьезном террористическом акте, совершенном израильтянами", и признал, что силы безопасности не справились со своей миссией и не смогли защитить жителей палестинской деревни.

В материалах расследования говорится, что в вечерние часы 15 августа ШАБАК предупредил о подготовке группы израильтян к нападению на палестинцев в районе поселения Ицхар. В указанном районе на перекрестках и дорогах были развернуты дополнительные силы ЦАХАЛа, МАГАВа и полиции, чтобы предотвратить прибытие поселенцев в деревню. В 20:00 около сотни израильских граждан в скрывающих лица масках вошли в деревню Джит, поджигая машины и бросая в дома бутылки с зажигательной смесью.

Уже через 12 минут после начала погрома в деревню прибыли военные. В отчете указывается, что прибывшие первыми военные не смогли верно оценить ситуацию, они пытались разогнать погромщиков, но им следовало действовать с большей решимостью. Через несколько минут в деревню прибыли дополнительные силы полиции и армии, которые начали вытеснять погромщиков из деревни, применяя спецсредства для разгона толпы.

В отчете также говорится, что военнослужащие ЦАХАЛа спасали детей и женщин из горящих домов и оказывали им первую медицинскую помощь.

В отчете указывается, что силы безопасности, развернутые в районе, предотвратили прибытие в деревню десятков других еврейских экстремистов, намеревавшихся принять участие в беспорядках.

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают расследование. В том числе продолжается расследование обстоятельств, при которых был убит житель деревни и еще один местный житель был ранен.

На прошлой неделе были задержаны четыре человека, трое взрослых и один подросток, по подозрению в причастности к беспорядкам в деревне Джит. Взрослые помещены под административный арест. Двое членов отряда самообороны еврейского поселения, находящегося рядом с деревней, отчислены из отряда, а их личное оружие изъято.