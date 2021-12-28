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NEWSru.co.il :: В Израиле28 декабря 2021 г., 13:51

Министерство алии Израиля: 35% репатриантов последних трех лет – из России, 14% – из Украины

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Министерство алии Израиля: 35% репатриантов последних трех лет – из России, 14% – из Украины

Министерство алии и интеграции предоставило данные по репатриантам за последние три года. За этот период в Израиль репатриировались 85075 человек: в 2019-м – 35683, в 2020-м – 21938, в 2021-м – 27454.

По возрастам: до 17 лет – 21%, 18-35 лет – 34%, 36-50 лет – 18%, 51-65 лет – 15%, 66 и старше – 12%.

Среди новых репатриантов 47% мужчин и 53% женщин.


Больше всего репатриантов прибыло из следующих стран: Россия – 30464 (35% от общего числа новых репатриантов за последние три года), Украина – 12334 (14%), США – 10164 (12%), Франция – 8545 (10%), Эфиопия – 3238 (4%), Беларусь – 2613 (3%).

46% новых репатриантов последних трех лет холосты, 45% – женаты, 6% – разведены, 3% – вдовцы.

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