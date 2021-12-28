Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, освобождаются от карантина

Во вторник, 28 декабря, на заседании с участием главы правительства Нафтали Беннета, министра здравоохранения Ницана Горовица, министра просвещения Ифат Шаши-Битон и сотрудников минздрава было принято решение отменить для привитых израильтян обязательный карантин после контакта с зараженным коронавирусом.

Решение вступит в силу 29 декабря и будет касаться всех жителей страны старше пяти лет.

Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, должны будут сделать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата.

После получения отрицательного результата человек, привитый против коронавируса, сможет выйти из карантина, однако в течение десяти дней должен будет избегать мест скопления народа и контактов с людьми в группах риска.

Непривитые израильтяне после контакта с зараженным коронавирусом должны будут оставаться в карантине в течение семи дней и сделать два ПЦР-теста – в начале карантина и на седьмой день.

Коронавирус в Израиле. Статистика

Утром во вторник, 28 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1369417 зараженных (+3172 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 28 и 27 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 2952 зараженных).

В настоящий момент заражены 15487 человек (+2434 за сутки).

8242 заболевших COVID-19 умерли (0 за сутки).

1345688 выздоровели после заражения коронавирусом (+738 за сутки).

За последние сутки проведены 147596 тестов. В 2,35% случаев выявлялся коронавирус.

Состояние 85 пациентов (-2 за сутки; 0,5% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 46 (-1) из них в критическом состоянии, 38 (0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,47.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 53% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 6% – старше 60 лет. При этом 61% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 25/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 3/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 27, привитых давно (более полугода) – 3, полностью привитых – 7. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщал ранее, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 28 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6524391 человек (70% населения страны), вторую дозу – 5893738 человек (63% населения страны). 4208300 человек привиты третьей дозой (45% населения страны).

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 77% граждан, в категории 80-89 – 86%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 81%, 40-49 – 77%, 30-39 – 72%, 20-29 – 68%, 16-19 – 66%, 12-15 – 59%, 5-11 – 5% (первую прививку получили 16% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По состоянию на 28 декабря, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен двум городам с населением более 20 тысяч человек – Маале-Адумим и Ришон ле-Цион.

"Оранжевые" города: Холон, Кирьят-Оно, Явне, Од а-Шарон, Нес-Циона, Кирьят-Гат, Раанана, Димона, Гиватаим, Рамат а-Шарон, Тель-Авив-Яффо, Модиин, Рамат-Ган, Беэр-Яаков.

"Желтыми" признаны: Сахнин, Хадера, Хайфа, Герцлия, Бейт-Шемеш, Ашдод, Кфар-Саба, Рахат, Арад, Петах-Тиква, Иерусалим, Нетания, Эльад, Афула, Йехуд, Бат-Ям, Кирьят-Ата, Бейтар-Илит, Реховот, Рош а-Айн, Лод, Кармиэль.

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

Карантинные ограничения

27 декабря вступили в силу новые меры по борьбе с распространением штамма коронавируса "омикрон". В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).

Также в ночь на 27 декабря вступило в силу решение правительства Израиля о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах (заполняемость – один человек на каждые 15 метров), на входе в магазины площадью более 100 кв.м (как в закрытых помещениях, так и под открытым небом) теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.

Посетителям и работникам ресторанов, расположенных в торговых центрах, отныне нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Зоны общественного питания в торговых центрах продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Продуктовые лотки в торговых центрах смогут продавать еду только навынос.

28 декабря было принято решение отменить для привитых израильтян обязательный карантин после контакта с зараженным коронавирусом. Решение вступит в силу 29 декабря и будет касаться всех жителей страны старше пяти лет. Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, должны будут сделать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата. После получения отрицательного результата человек, привитый против коронавируса, сможет выйти из карантина, однако в течение десяти дней должен будет избегать мест скопления народа и контактов с людьми в группах риска. Непривитые израильтяне после контакта с зараженным коронавирусом должны будут оставаться в карантине в течение семи дней и сделать два ПЦР-теста – в начале карантина и на седьмой день.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

1. Остается в силе запрет на въезд в Израиль иностранных граждан, не получивших разрешение от комиссии по исключительным случаям.

2. Привитые и переболевшие израильтяне после возвращения в страну должны три дня находиться на домашнем карантине. Из карантина можно будет выйти после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на третий день после возвращения.

3. Израильтяне, которые не считаются привитыми или переболевшими, смогут выйти из карантина после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.

4. Израильтяне, приехавшие из "красных" стран: с 17 декабря изменена схема возврата граждан из "красных" стран. Защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.

5. Продлен срок распоряжений о том, что для въезда в Израиль необходимо предъявить отрицательный результат проверки на коронавирус, а также о требовании сделать ПЦР-тест сразу после пересечения границы.

Все прилетевшие из-за границы будут облагаться штрафом, если не сделают ПЦР-тест для выхода из карантина. Эти решения действительны до 29 декабря включительно. Все граждане Израиля, выезжающие из страны, должны помнить, что в период их пребывания за рубежом правила, регулирующие въезд в страну, могут измениться.

"Красными" объявлены следующие страны (израильтяне могут получить разрешение на путешествие в такие страны только через комиссию по особым случаям): США, Италия, Бельгия, Германия, Венгрия, Португалия, Марокко, Турция, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция, Дания, Объединенные Арабские Эмираты, Уганда, Сейшельские острова, Ангола, Эритрея, Эфиопия, Эсватини, Ботсвана, Бурунди, Буркина Фасо, Бенин, Гана, Габон, Джибути, Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Гамбия, ЮАР, Южный Судан, Конго, Центрально-Африканская республика, Конго, Зимбабве, Замбия, Кот д' Ивуар, Того, Танзания, Кабо-Верде, Либерия, Лесото, Мавритания, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Нигерия, Нигер, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Сенегал, Сьерра Леоне, Остров Святой Елены, Чад, Коморы, Кения, Камерун, Кабо-Верде, Руанда, Реюньон (Франция).

27 декабря состоялось заседание комиссии, отвечающей за формирование списка "красных стран". Члены комиссии предлагают оставить "красными" 15 из 99 стран, находящихся в данный момент в списке: США, Великобританию, Францию, ОАЭ, Швейцарию, Мексику, ЮАР, Эфиопию, Танзанию, Нигерию, Венгрию, Испанию, Португалию, Турцию и Канаду. Список для утверждения передан министерскому кабинету по борьбе с коронавирусом.

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Отменены основные ограничения на собрания людей на открытом пространстве.

В 11-12 классах в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах фронтальное обучение продолжится только в случае, если в классе не менее 70% учащихся привиты хотя бы одной дозой. В противном случае школьники переводятся на занятия по "зуму". Это решение распространяется на средние классы. Через три недели это ограничение будет действовать в отношении учащихся 1-6 классов.

Принято решение отменить с начала следующего месяца бесплатные быстрые тесты на антиген для детей 5-11 лет. Для того, чтобы сделать тест, родителям придется за него заплатить.

На открытых площадках можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 1000 человек.

В закрытых помещениях можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 500 человек.

Максимально допустимое число людей в банкетных залах (в закрытых помещениях) – 600 человек, при условии соблюдения "зеленого стандарта". Если банкеты устраиваются на открытых площадках, число участников не ограничивается, но потребуется соблюдение "зеленого стандарта".

Отменено требование ношения защитной маски на открытом пространстве при собрании более 100 человек. В закрытых помещениях по-прежнему требуется наличие защитной маски.

Принято решение о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах, на входе в магазине площадью более 100 кв.м. будет необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.

Израильтяне, заразившиеся штаммом "омикрон", с 9 декабря должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после получения первого положительного результата. "Сертификат о выздоровлении" можно будет получить только при отсутствии симптомов заболевания в последние три дня периода карантина. Правила карантина были изменены из-за возникших подозрений, что штамм "омикрон" может передаваться другим людям и быть заразным более длительный период, чем другие штаммы. Израильтяне, в отношении которых существовали "серьезные опасения" заражения новым штаммом, смогут завершить карантин через 10 дней с разрешения окружного врача, если за это время они не получат результат секвенирования.

15 декабря в ходе телефонного голосования правительство утвердило продление правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, на дополнительные 7 дней до 29 декабря 2021 года.