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NEWSru.co.il :: В Израиле28 декабря 2021 г., 08:56

Лапид и Лавров обсудили передачу России имущества в Израиле

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9 сентября 2021 года, Москва. Встреча Сергея Лаврова и Яира Лапида

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили "различные региональные вопросы" и договорились о скорейшей встрече.

Согласно сообщению, одним из вопросов, обсуждавшихся в ходе беседы, был вопрос о возвращении исторических объектов в Израиле, на которые претендует Россия в качестве правопреемницы СССР и Российской империи. О каких именно объектах идет речь – не уточняется.

Также стороны обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества и укрепления торговых связей между странами.


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