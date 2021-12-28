Лапид и Лавров обсудили передачу России имущества в Израиле
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили "различные региональные вопросы" и договорились о скорейшей встрече.
Согласно сообщению, одним из вопросов, обсуждавшихся в ходе беседы, был вопрос о возвращении исторических объектов в Израиле, на которые претендует Россия в качестве правопреемницы СССР и Российской империи. О каких именно объектах идет речь – не уточняется.
Также стороны обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества и укрепления торговых связей между странами.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 апреля 2020
Иерусалимский суд издал временный запрет на передачу Александровского подворья России
Иерусалимский суд издал временный запрет на передачу Александровского подворья России
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2020
13-й канал: в обмен на Нааму Иссахар Россия требует Александровское подворье в Иерусалиме
13-й канал: в обмен на Нааму Иссахар Россия требует Александровское подворье в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017
После реставрации открылось Сергиево подворье в центре Иерусалима
После реставрации открылось Сергиево подворье в центре Иерусалима
// NEWSru.co.il // В Израиле // 04 ноября 2012
Россия судится с мэрией Иерусалима: "Сергиево подворье в катастрофическом состоянии"
Россия судится с мэрией Иерусалима: "Сергиево подворье в катастрофическом состоянии"