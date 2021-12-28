Лапид и Лавров обсудили передачу России имущества в Израиле

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили "различные региональные вопросы" и договорились о скорейшей встрече.

Согласно сообщению, одним из вопросов, обсуждавшихся в ходе беседы, был вопрос о возвращении исторических объектов в Израиле, на которые претендует Россия в качестве правопреемницы СССР и Российской империи. О каких именно объектах идет речь – не уточняется.

Также стороны обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества и укрепления торговых связей между странами.