Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
13 - 23°
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NEWSru.co.il :: В Израиле28 декабря 2021 г., 06:04

Прогноз погоды на 28 декабря: среднесезонная температура, малооблачно

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Прогноз погоды на 28 декабря: среднесезонная температура, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 28 декабря, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Сильный восточный ветер в горных районах на севере и в центре. Местами дымка.

В Иерусалиме – 8-12 градусов, в Тель-Авиве – 10-18, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 8-19, в Мицпе-Рамоне – 8-14, на побережье Мертвого моря – 16-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-18, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-19, на Голанских высотах – 9-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 20-50 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В среду-пятницу будет прохладно, временами дожди.

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