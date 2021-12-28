Прогноз погоды на 28 декабря: среднесезонная температура, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 28 декабря, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Сильный восточный ветер в горных районах на севере и в центре. Местами дымка.

В Иерусалиме – 8-12 градусов, в Тель-Авиве – 10-18, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 8-19, в Мицпе-Рамоне – 8-14, на побережье Мертвого моря – 16-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-18, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-19, на Голанских высотах – 9-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В среду-пятницу будет прохладно, временами дожди.