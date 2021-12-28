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NEWSru.co.il :: В Израиле28 декабря 2021 г., 18:21

МИД Израиля объявил о назначениях новых послов

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МИД Израиля объявил о назначениях новых послов

Комиссия по назначениям в министерстве иностранных дел объявила о назначении семи новых послов и консулов из рядов кадровых сотрудников МИДа.

Бывший генеральный директор МИДа Рон Просор, занимавший посты посла в Великобритании и в ООН, назначен послом Израиля в Германии.

Директор департамента Африки Идит Абу-Розенцвайг назначена на должность посла Израиля в Бельгии.

Начальница отдела в Ближневосточном департаменте Лирон Заслански назначена на должность генерального консула в Дубае (ОАЭ).


Тамар Зив из экономического отдела МИД назначена послом в Косово.

Замгендиректора МИД по координации Ави Нир назначен на должность посла в Норвегии.

Реувен Азар из Европейского департамента назначен послом в Румынии.

Директор отдела в аналитическом департаменте Гали Даган назначен на должность посла в Колумбии.

Директор отдела в Азиатско-Тихоокеанском департаменте Ярон Меир назначен послом во Вьетнаме.

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