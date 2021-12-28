МИД Израиля объявил о назначениях новых послов

Комиссия по назначениям в министерстве иностранных дел объявила о назначении семи новых послов и консулов из рядов кадровых сотрудников МИДа.

Бывший генеральный директор МИДа Рон Просор, занимавший посты посла в Великобритании и в ООН, назначен послом Израиля в Германии.

Директор департамента Африки Идит Абу-Розенцвайг назначена на должность посла Израиля в Бельгии.

Начальница отдела в Ближневосточном департаменте Лирон Заслански назначена на должность генерального консула в Дубае (ОАЭ).

Тамар Зив из экономического отдела МИД назначена послом в Косово.

Замгендиректора МИД по координации Ави Нир назначен на должность посла в Норвегии.

Реувен Азар из Европейского департамента назначен послом в Румынии.

Директор отдела в аналитическом департаменте Гали Даган назначен на должность посла в Колумбии.

Директор отдела в Азиатско-Тихоокеанском департаменте Ярон Меир назначен послом во Вьетнаме.