В Израиль прибудет первая партия препарата Pfizer для лечения коронавируса
Глава правительства Нафтали Беннет заявил журналистам, что в среду, 29 декабря, в Израиль прибудет первая партия препаратв Paxlovid для лечения коронавирусной инфекции.
Первыми лекарства получает люди, у которых COVID-19 может вызвать наиболее серьезные осложнения.
Напомним, В воскресенье, 26 декабря, министерство здравоохранения Израиля одобрило для экстренного применения препарат Paxlovid компании Pfizer.
На прошлой неделе препарат получил экстренное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA). Препарат может использоваться для лечения лиц старше 12 лет при весе более 40 кг.
Противовирусный препарат Paxlovid не связан со спайк-протеином, и, как считают в Pfizer, эффективен для борьбы с существующими штаммами COVID-19, а также в случае появления новых мутаций.
По информации в СМИ, Израиль заказал у компании Pfizer тысячи доз препарата еще до того, как он был одобрен FDA.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Минздрав Израиля одобрил применение препарата Pfizer для лечения коронавирусной инфекции
FDA одобрен препарат компании Pfizer для лечения коронавирусной инфекции