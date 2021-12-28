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NEWSru.co.il :: В Израиле28 декабря 2021 г., 17:46

В Израиль прибудет первая партия препарата Pfizer для лечения коронавируса

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В Израиль прибудет первая партия препарата Pfizer для лечения коронавируса

Глава правительства Нафтали Беннет заявил журналистам, что в среду, 29 декабря, в Израиль прибудет первая партия препаратв Paxlovid для лечения коронавирусной инфекции.

Первыми лекарства получает люди, у которых COVID-19 может вызвать наиболее серьезные осложнения.

Напомним, В воскресенье, 26 декабря, министерство здравоохранения Израиля одобрило для экстренного применения препарат Paxlovid компании Pfizer.

На прошлой неделе препарат получил экстренное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA). Препарат может использоваться для лечения лиц старше 12 лет при весе более 40 кг.


Противовирусный препарат Paxlovid не связан со спайк-протеином, и, как считают в Pfizer, эффективен для борьбы с существующими штаммами COVID-19, а также в случае появления новых мутаций.

По информации в СМИ, Израиль заказал у компании Pfizer тысячи доз препарата еще до того, как он был одобрен FDA.

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