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NEWSru.co.il :: В Израиле28 декабря 2021 г., 20:21

Минздрав добивается сокращения срока карантина для привитых израильтян, вернувшихся из "оранжевых" стран

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Минздрав добивается сокращения срока карантина для привитых израильтян, вернувшихся из "оранжевых" стран

По информации телеканала "Кешет-12", эксперты минздрава и министр Ницан Горовиц добиваются существенного сокращения срока карантина для полностью привитых израильтян, вернувшихся из "оранжевых" стран.

В программе "Тохнит Хисахон" на 12-м телеканале говорилось, что минздрав начал продвигать это предложение после того, как было принято решение о сокращении списка "красных стран" и после освобождения от карантина привитых граждан после контакта с зараженным коронавирусом.

Напомним, что решение об отмене карантина после контакта с зараженным вступит в силу 29 декабря и будет касаться всех жителей страны старше пяти лет.


Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, должны будут сделать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата.

После получения отрицательного результата человек, привитый против коронавируса, сможет выйти из карантина, однако в течение десяти дней должен будет избегать мест скопления народа и контактов с людьми в группах риска.

Непривитые израильтяне после контакта с зараженным коронавирусом должны будут оставаться в карантине в течение семи дней и сделать два ПЦР-теста – в начале карантина и на седьмой день.

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