Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
13 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле28 декабря 2021 г., 16:47

Саар вновь открыл список кандидатов в Верховный суд

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Саар вновь открыл список кандидатов в Верховный суд

Министр юстиции Гидеон Саар принял решение вновь позволить выдвигать кандидатуры в Верховный суд.

Решение было принято после того, как комиссия по назначению судей не пришла к единому мнению.

Кандидатуры в Верховный суд разрешено выдвигать до следующего четверга.

Напомним, в начале декабря Гидеон Саар объявил о временном назначении судьи Шауля Шохата в Верховный суд. Решение о назначении будет действовать шесть месяцев.


Временное назначение в Верховный суд произошло впервые за последние 15 лет. Решение о временном назначении было принято министром юстиции в связи с отсутствием договоренности в комиссии по назначению судей. Члены комиссии не смогли договориться о кандидатурах судей Верховного суда, которые должны заменить там Ханана Мельцера и Мени Мазуза, ушедших на пенсию. Во избежании чрезмерной нагрузки на состав суда, было принято решение о временном назначении.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 декабря 2021
Министр юстиции объявил о временном назначении в Верховный суд

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:46 В Израиль прибудет первая партия препарата Pfizer для лечения коронавируса
17:13 На севере Израиля мужчина получил огнестрельные ранения, он в тяжелом состоянии
16:53 Герои, антигерои, события 2021 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il
16:47 Саар вновь открыл список кандидатов в Верховный суд
16:03 Осужден сотрудник "горячей линии" минздрава, за взятки освобождавший от карантина
15:44 На севере Израиля мужчина получил тяжелые ожоги, пострадавший госпитализирован
13:51 Министерство алии Израиля: 35% репатриантов последних трех лет – из России, 14% – из Украины
11:38 Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, освобождаются от карантина
08:56 Лапид и Лавров обсудили передачу России имущества в Израиле
06:04 Прогноз погоды на 28 декабря: среднесезонная температура, малооблачно
Загрузка...