Саар вновь открыл список кандидатов в Верховный суд

Министр юстиции Гидеон Саар принял решение вновь позволить выдвигать кандидатуры в Верховный суд.

Решение было принято после того, как комиссия по назначению судей не пришла к единому мнению.

Кандидатуры в Верховный суд разрешено выдвигать до следующего четверга.

Напомним, в начале декабря Гидеон Саар объявил о временном назначении судьи Шауля Шохата в Верховный суд. Решение о назначении будет действовать шесть месяцев.

Временное назначение в Верховный суд произошло впервые за последние 15 лет. Решение о временном назначении было принято министром юстиции в связи с отсутствием договоренности в комиссии по назначению судей. Члены комиссии не смогли договориться о кандидатурах судей Верховного суда, которые должны заменить там Ханана Мельцера и Мени Мазуза, ушедших на пенсию. Во избежании чрезмерной нагрузки на состав суда, было принято решение о временном назначении.