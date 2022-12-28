Коалиционные соглашения и портфели депутатам от "Ликуда". Нетаниягу готовится к присяге своего шестого правительства

Продолжается процесс подписания коалиционных соглашений. Утром в среду, 28 декабря, было опубликовано сообщение о том, что "Ликуд" подписал окончательное соглашение с партией "Ционут Датит". Позднее было подписано соглашение между "Ликудом" и партией "Ноам".

Ранее сообщалось, что после длительных переговоров было подписано соглашение с блоком "Яадут а-Тора". Еще накануне в "Дегель а-Тора" угрожали подписать соглашение отдельно от "Агудат Исраэль". Однако после длительных переговоров был достигнут компромисс по основным вопросам. Вопрос о будущем реформы "кошерных телефонов" решено обсуждать уже после приведения правительства к присяге.

adv_11 incontent_1

До 11:00 должны быть подписаны соглашения с "Оцма Иегудит" и ШАС. Согласно действующему законодательству, коалиционные соглашения должны быть представлены на рассмотрение Кнессета за 24 часа до приведения правительства к присяге. В настоящий момент, присяга назначена на 11:00 четверга, 29 декабря.

adv_12 m_ar_1

В Кнессете продолжается обсуждение законопроекта о расширении полномочий министра внутренней безопасности. В "Оцма Иегудит" заявляют, что утверждение этого законопроекта является условием подписания коалиционных соглашений.

Помимо подписания соглашений с коалиционными партнерами, 28 декабря Нетаниягу предстоит завершить процесс распределения портфелей в партии "Ликуд".

adv_13 incontent_2

Как сообщалось ранее, на пост спикера Кнессета, судя по всему, будет назначен Амир Охана. Однако не исключено, что Дани Данон также выставит свою кандидатуру и во фракции "Ликуд" будет голосование. При наличии подписей 10% депутатов фракции, голосование будет тайным.

adv_14 m_ar_2

Пост министра иностранных дел по ротации поделят Исраэль Кац и бывший посол Израиля в США Рон Дермер. Министром обороны станет Йоав Галант, министерства просвещения и транспорта поделят между собой Эли Коэн и Мири Регев.

Идит Сильман получит пост министра экологии, Хаим Кац – министра туризма, Мики Зоар – министерства культуры и спорта.

adv_15 incontent_3

Как сообщает журналист "Макор Ришон" Аатара Герман, Нетаниягу предложил по меньшей мере трем высокопоставленным представителям "Ликуда" дипломатические должности, пытаясь таким образом справиться с "дефицитом" министерских портфелей. Все трое ответили отказом.

adv_16 m_ar_3

Депутат Давид Амсалем был извещен о том, что он не получит пост министра юстиции или спикера Кнессета. Как сообщает "Кан 11", Амсалему был предложен расширенный портфель министра экономики или министра энергетики. Амсалем категорически отказался и заявил, что останется обычным депутатом. "Это плата за лояльность и поддержку", – иронично заявил он.