Арабский отдел ЦАХАЛа призвал жителей района Байт-Ханун на севере сектора Газы эвакуироваться

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке полковник Амихай Эдраи призвал жителей района Байт-Ханун на севере сектора Газы немедленно эвакуироваться.

Он напомнил, что жители этого района ранее были неоднократно уведомлены о необходимости эвакуироваться с территории, где активно действует ЦАХАЛ.

Ранее сегодня из этого района террористами была предпринята попытка ракетного обстрела центра Израиля. Две ракеты были перехвачены над израильской территорией.