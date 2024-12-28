Арабский отдел ЦАХАЛа призвал жителей района Байт-Ханун на севере сектора Газы эвакуироваться
время публикации: 28 декабря 2024 г., 17:27 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 18:16
Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке полковник Амихай Эдраи призвал жителей района Байт-Ханун на севере сектора Газы немедленно эвакуироваться.
Он напомнил, что жители этого района ранее были неоднократно уведомлены о необходимости эвакуироваться с территории, где активно действует ЦАХАЛ.
Ранее сегодня из этого района террористами была предпринята попытка ракетного обстрела центра Израиля. Две ракеты были перехвачены над израильской территорией.
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