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Израиль

ЦАХАЛ: силы дивизии "Газа" начали операцию по зачистке от террористов Байт-Хануна

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 декабря 2024 г., 10:12 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 10:19
Силы дивизии "Газа" начали операцию по зачистке от террористов Байт-Хануна
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Нахаль" и другие подразделения 143-й дивизии "Газа" в ночь на 28 декабря начали масштабную операцию по зачистке от террористов Байт-Хануна (север Газы).

Операция предпринята на основании полученной разведывательной информации о присутствии террористов иналичии террористической инфраструктуры в этом районе.

Накануне операции ВВС и артиллерия ЦАХАЛа атаковали террористические объекты в этом районе, места скопления террористов и террористические инфраструктуры ХАМАСа.

Израиль
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