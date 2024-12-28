ЦАХАЛ: силы дивизии "Газа" начали операцию по зачистке от террористов Байт-Хануна

Бойцы бригады "Нахаль" и другие подразделения 143-й дивизии "Газа" в ночь на 28 декабря начали масштабную операцию по зачистке от террористов Байт-Хануна (север Газы).

Операция предпринята на основании полученной разведывательной информации о присутствии террористов иналичии террористической инфраструктуры в этом районе.

Накануне операции ВВС и артиллерия ЦАХАЛа атаковали террористические объекты в этом районе, места скопления террористов и террористические инфраструктуры ХАМАСа.