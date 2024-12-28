Минздрав Газы: ЦАХАЛ задержал директора больницы "Камаль Адуан"

Минстерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа), заявило, что военнослужащими ЦАХАЛа задержан директор больницы "Камаль Адуан" Хусам Абу Сафия. Источники в Газе сообщают, что из больницы военными также "увезены 350 человек". При этом не уточняется, о каких именно "увезенных людях" идет речь.

27 декабря пресс-служба ЦАХАЛа объявила, что силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" (162-я дивизия) проводят операцию в районе больницы "Камаль Адуан", на севере сектора Газы (находится на стыке районов Джабалия, Байт-Лахия и Шейх Заид). Операция была начата в связи с получением разведывательной информации о присутствии террористов ХАМАСа на территории больницы. ЦАХАЛ подчеркивает, что в ходе операции делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.

ХАМАС, в свою очередь, заявил, что боевиков этой группировки нет на территории больницы "Камаль Адуан".