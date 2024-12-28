Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 28 декабря, будет прохладно. Облачно, местами туман. Дожди на севере и на побережье Средиземного моря, временами с грозами. Возможны затопления в низинах. Снегопад на Хермоне. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 7-12 градусов, в Тель-Авиве – 12-17, в Хайфе – 11-13, в Эйлате – 12-20, в Беэр-Шеве – 10-16, в Мицпе-Рамоне – 6-14, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-18, в Ариэле – 9-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-15, на Голанских высотах – 8-10.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 100-340 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В воскресенье – небольшое повышение температуры, переменная облачность. В понедельник похолодает, дожди. Во вторник температура немного повысится, переменная облачность.