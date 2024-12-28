Адвокат Сары Нетаниягу обвинил юрсоветницу правительства в намерении открыть "охоту на ведьм"
время публикации: 28 декабря 2024 г., 21:35 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 21:35
Адвокат Сары Нетаниягу обвинил юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миара и генерального прокурора Амита Айсмана в намерении открыть "охоту на ведьм", цель которой – повлиять на судебные процессы по делам премьер-министра.
В конце минувшей недели Баарав-Миара и Айсман отдали полиции распоряжение начать расследование по фактам, изложенным в программе Иланы Даян "Увда" неделю назад: напомним, в программе рассказывалось о том, что супруга главы правительства Сара Нетаниягу отдавала приказы использовать активистов "Ликуда" для травли противников Биньямина Нетаниягу.