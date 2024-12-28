Адвокат Сары Нетаниягу обвинил юрсоветницу правительства в намерении открыть "охоту на ведьм"

Адвокат Сары Нетаниягу обвинил юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миара и генерального прокурора Амита Айсмана в намерении открыть "охоту на ведьм", цель которой – повлиять на судебные процессы по делам премьер-министра.

В конце минувшей недели Баарав-Миара и Айсман отдали полиции распоряжение начать расследование по фактам, изложенным в программе Иланы Даян "Увда" неделю назад: напомним, в программе рассказывалось о том, что супруга главы правительства Сара Нетаниягу отдавала приказы использовать активистов "Ликуда" для травли противников Биньямина Нетаниягу.