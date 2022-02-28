Глава МИД Израиля: "Мы изучаем вопрос введения санкций в отношении России"

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид Заявил на брифинге для журналистов заявил, что Израиль поддержит резолюцию с осуждением России на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Израиль прогоголосует за эту резолюцию вместе с абсолютным большинством государств. Мы имеем моральный, этический и исторический долг. Израиль был и будет по правильную сторону истории", – сказал Лапид.

"Нашим главным партнером были и остаются Соединенные Штаты Америки, однако даже наши американские партнеры понимают, что есть два момента, которые требуют от нас взвешенности и осторожности", – добавил Яир Лапид. "Во-первых, в определенном смысле у Израиля есть граница безопасности с Россией. Россия – самая значительная военная сила в Сирии, и наш механизм сотрудничества с ними помогает в нашей решительной борьбе против иранской экспансии на нашей северной границе. Второй момент заключается в том, что, хотя около 4000 израильтян уже покинули Украину с помощью сотрудников МИДа, но там находятся еще тысячи израильтян, и около 180 тысяч человек имеют право на репатриацию", – пояснил глава МИД Израиля.

Министр иностранных дел коснулся и вопроса санкций в отношении России. "Мы внимательно изучаем этот вопрос. Нами создана межминистерская рабочая группа, которая изучает последствия введения санкций для экономики Израиля и нашей внешней политики", – сказал глава МИДа.

Яир Лапид рассказал и о гуманитарной помощи, которую Израиль намерен оказать Украине. "Сегодня-завтра в Украину вылетят три самолета из Израиля с большим грузом экстренной помощи. Тысячи курток, одеял, спальных мешков, медицинского оборудования, палаток и оборудования для очистки воды", – сказал он.

Накануне в ходе заседания военно-политического кабинета премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль поддержит резолюцию с осуждением России и с призывом к немедленному прекращению военных действий. Аналогичное заявление Беннет сделал в ходе заседания правительства. Портал Ynet цитирует слова премьер-министра, сказавшего, что если Израиль не будет говорить о войне "слишком много", то голосование за резолюцию не приведет к осложнениям в отношениях с Россией.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания премьер-министр настойчиво попросил министров воздержаться от высказываний по поводу происходящего в Украине. Министр внутренних дел Айелет Шакед также призвала израильских политиков к молчанию. "Чем меньше мы говорим, тем лучше", – считает Шакед.

В то же время, США подвергли Израиль критике в связи с отказом поддержать страны проголосовавшие за резолюцию СБ ООН с осуждением России. Как сообщает журналист портала Walla Барак Равид, вскоре после того, как Россия наложила вето на проект резолюции, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд направила послание представителю Израиля в этой организации Гиладу Эрдану. В этом послании говорилось, что США разочарованы действиями Израиля.

Накануне Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о созыве специальной сессии Генассамблеи по ситуации на Украине. Чрезвычайная сессия ГА ООН созывается впервые после обсуждения ситуации на Голанских высотах в 1982 году.

Агентство France Presse со ссылкой на неназванных дипломатов пишет: Украина и ее союзники ожидают, что на сессии Генассамблеи за осуждение России и признание, что она нарушила Устав ООН, проголосуют больше 100 из 193 стран мира.

Права вето постоянные члены СБ ООН на сессиях ГА не имеют. Но резолюции Генеральной ассамблеи, в отличие от резолюций Совбеза, никого ни к чему не обязывают.

Экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на территории Украины состоялось 25 февраля. При голосовании воздержались три государства: Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Остальные 11 членов СБ ООН проголосовали за резолюцию. Всего резолюцию (в качестве коспонсоров) поддержала 81 страна. Израиль, несмотря на просьбу администрации Байдена, решил не поддерживать страны, проголосовавшие за резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую действия России в Украине. Израиль не входит в состав Совбеза ООН, но при этом представитель Израиля имеет право высказывать свое мнение.

На Генассамблее ООН Израиль должен голосовать.

Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид выступил с осуждением действий России против Украины. Однако премьер-министр Израиля Нафтали Беннет воздержался от прямого осуждения агрессивных действий руководства РФ. Не исключено, что это связано с тем, кто он получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского выступить в качестве посредника на переговорах с Москвой.