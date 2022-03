В Украине погиб Роман Бродцкий, DJ Roman B

Разрешено к публикации имя израильтянина, погибшего в Украине в результате обстрела. Это 41-летний Роман Бродцкий (Бродский).

По информации в СМИ, Бродцкий в последние годы постоянно жил в Киеве, он был диджеем и был известен под псевдонимом Roman B. В Киеве он работал последние два с половиной года в студии звукозаписи. Его композиции можно найти на YouTube. У Романа остались жена и двое детей.

Трагедия произошла, когда группа израильтян на нескольких автомобилях направлялась из Киева в Молдову, откуда они намеревались вылететь в Израиль. На одном из блокпостов они были обстреляны. Израильские СМИ сообщают, что колонна машин была обстреляна, по всей видимости, "по ошибке". В ряде публикаций сказано, что израильтянина приняли за чеченца. Информация об обстоятельствах происшедшей трагедии перепроверяется.

По информации сайта Ynet, родные Романа Бродцкого обратились в МИД Израиля с просьбой помочь им доставить его тело в Израиль для захоронения. В МИДе говорят о том, что "они не уверены, что это возможно в сложившихся условиях", но пообещали сделать все, что в их силах.

Телеканал "Кан-11" сообщил, что матери Романа, проживающей в Ашкелоне, после получения известия о его гибели стало плохо с сердцем и она была доставлена в больницу "Барзилай". Мэр Ашкелона пообещал помощь семье погибшего.

По информации в израильских СМИ, жена и дети Романа до сих пор находятся в Украине, им не удалось вылететь в Израиль.

На странице, посвященной творчеству Романа в социальной сети "ВКонтакте" говорится: "DJ Roman B (Роман Бродцкий) - родился и вырос в городе Харьков. DJ с 2003 года. Но большую часть времени посвящал композиторской деятельности. Без его ремиксов и треков не обходится ни один вечер на танцполах. Его сеты отличаются высочайшим качеством сведения и безупречным подбором материала, а присутствие его имени в афише говорит о популярности мероприятия. Диджей - композитор Roman B. То, что Dj Roman B уже несколько лет трудится на композиторском и диджейском фронте это доказанный факт. Он работает с известными российскими и зарубежными певцами и музыкантами. За время композиторской деятельности Роман написал более 200 композиций, включая ремиксы и авторские проекты с известными исполнителями такими как : Ace Of Base, Modern Talking, Tatu , Елена Терлеева, группа Звери, Катя Лель, Иракли, Демо , Дима Билан и многие другие известные артисты. В феврале 2008 года, итогом упорной композиторской деятельности стал выход в свет первого альбома "Everybody dancing". Альбом был успешно принят слушателями не только в Израиле, но и за границей. Композиции вошедшие в альбом находились и находятся в ротации многих радиостанций мира. По итогам рейтинговова голосования портала www.promodj.ru Роман находится в 20-ти лучших русскоговорящих диджеях и композиторов мира. В октябре 2008 года Роман принял участие в конкурсе на лучшего ремиксера проводимого на радио DFM (Москва). Среди победителей фигурировало и имя Dj Roman B, его работа войдет в альбом группы T9 и занявшея почетное 3-е место. Композитор Roman B является официальным ремиксером на лейбалах не только в Израиле и России, но и в Германии таких лейбелов как: HOUSEWORK, MINISTRY OF SOUND,KILL FOR THIS. Roman B Отлично знает вкусы публики и пытается играть так, чтобы, придя на вечеринку, каждый получил заряд жизненной энергией и море позитива" (процитировано с сохранением орфографии и пунктуации оригинала).