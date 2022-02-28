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NEWSru.co.il :: В мире28 февраля 2022 г., 20:00

Спутниковые снимки израильской компании ImageSat: российские военные под Киевом целенаправленно уничтожили самый большой самолет в мире

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показан аэропорт "Антонов" (Гостомель) под Киевом.

В сообщении ISI отмечено, что на представленных снимках можно видеть последствия российских ударов по аэропорту, в частности по ангару, в котором находился самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия".

Анализ снимков позволяет сделать вывод, что речь идет о точечных ударах по заранее определенным целям, одной из которых был Ан-225. Были также повреждены еще один самолет и одно здание вблизи аэровокзального комплекса.

При этом взлетно-посадочная полоса и основные инфраструктуры аэропорта повреждены не были. По всей видимости, российские военные планировали использовать их для своих целей.

27 февраля сотрудники предприятия "Антонов" подтвердили радиостанции "Свобода", что на аэродроме "Антонов" (Гостомель) в результате воздушных ударов российской армии был уничтожен самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" ("Мечта" по-украински). По словам городского главы Бучи (4 км от Гостомеля) Анатолия Федорука, Ан-225 был уничтожен в первый день вторжения российских войск (24 февраля).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в этой связи: "Россия, возможно, уничтожила нашу "Мрию". Но им никогда не удастся разрушить нашу мечту о сильном, свободном и демократическом европейском государстве. Мы победим!"


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// NEWSru.co.il // В мире // 27 февраля 2022
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