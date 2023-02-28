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    В Израиле

    Меир Поруш подал в отставку с поста "министра горы Мерон"

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    Меир Поруш подал в отставку с поста
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Министр по делам Иерусалима, еврейского наследия и горы Мерон Меир Поруш подал главе правительства Биньямину Нетаниягу заявление об отставке.

    По информации 13-го телеканала, свое решение он аргументировал тем, что на него была возложена ответственность за гору Мирон, но при этом он не получил необходимых полномочий. Кроме того, он указал, что он был не единственным, кто должен был заниматься этими вопросами, кроме него есть Национальный центр по развитию святых мест и министерство религий. По его словам, Национальный центр категорически отказывается передать ему часть своих полномочий заниматься вопросами, связанными с проведением религиозных мероприятий на горе Мерон.

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    Меир Поруш обвинил "Ликуд" в невыполнении коалиционного соглашения с партией "Яадут а-Тора".

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    Судя по данным 13-го телеканала, министр от "Яадут а-Тора" намерен отказаться от должности ответственного за организацию массового празднования на могиле Шимона Бар Йохая в Лаг ба-Омер, при этом он намерен остаться на посту министра по делам Иерусалима и еврейского наследия.

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