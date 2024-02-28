Предварительные итоги выборов: старые мэры, новые мэры и ожидающие второго тура

Подсчет голосов на муниципальных выборах еще продолжается – предстоит подсчет голосов в двойных конвертах (военнослужащие, госпитализированные, заключенные и т.д.), однако в большинстве населенных пунктов ситуация уже не изменится.

Мэры Иерусалима и Тель-Авива – Моше Леон (83%) и Рон Хульдаи (51%) – останутся на своих постах еще на одну каденцию. Хайфу ожидает второй тур выборов между бывшим мэром Йоной Яхавом (34%) и Давидом Эциони (22%), действующая мэр города Эйнат Калиш-Ротем набрала всего 4%.

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Среди тех, кто точно сохранил свой пост – мэр Ашдода Йехиэль Ласри (48%), мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих (92%), мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович (92%), мэр Ашкелона Томер Глам (58%), мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг (87%), мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн (86%), мэр Гиватаима Ран Куник (86%), мэр Хадеры Нир Бен-Хаим (47%), мэр Лода Яир Ревиво (65,5%), мэр Нетании Мирьям Файнберг (43,4%), мэр Модиина Хаим Бибас (91,8%).

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Жители Холона сменили мэра впервые за 30 лет, выбрав Шая Кейнана (43,3%). В Бейт-Шеане новым мэром станет Ноам Джумаа. В Кирьят-Оно действующий мэр Исраэль Галь проиграл Михаль Розенштейн. Новым мэром Цфата станет Йоси Какун, новым мэром Тверии – Йосеф Навеа. В Маалот-Таршихе мэр Аркадий Померанц проиграл выборы Моти Бен-Давиду, в Эльаде представитель ШАСа Йегуда Бутбуль сместил с поста мэра представителя "Яадут а-Тора" Исраэля Поруша, в Сахнине Мазен Ранаим вернулся на пост мэра после пропуска одной каденции.

"Солдатские голоса" должны решить, кто станет мэром в Герцлии, где Ярив Фишер опережает мэра города Моше Падалона на несколько десятков голосов. Такая же ситуация в Кфар-Сабе, где мэр Рафи Саар опережает Адар Лави чуть больше, чем на 1%.

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Условием для второго круга выборов является наличие более двух кандидатов в первом круге, ни один из которых не набрал 40% голосов. Помимо Хайфы, второй раз придется идти голосовать жителям Хариша, Реховота (без мэра Рахамима Малуля), Бейт-Шемеша, Кирьят-Гата, Нес-Ционы, Пардес-Ханы-Каркура, Йегуда-Моносона, Рамле, Ор-Акивы, Ариэля.

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В Афуле мэр Ави Элькабец набрал 40,5% голосов, но, если после подсчета солдатских голосов результат опустится ниже 40%, ему также предстоит второй тур выборов.