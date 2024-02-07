Итоги опроса NEWSru.co.il: рейтинг действующих мэров городов

На сайте NEWSru.co.il был опрос по теме "Муниципальные выборы 2024 года в Израиле". В опросе, который проводился 5-6 февраля, приняли участие 2363 респондентов (2244 из них ответили на все 22 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

В рамках проведенного опроса мы спрашивали "Довольны ли вы работой нынешнего мэра и его коалиции?" и "Вы планируете голосовать за действующего мэра или за другого кандидата?"

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Ниже приведены данные по городам со значительным процентом русскоязычного населения, на основании которых мы публикуем рейтинг мэров этих населенных пунктов.

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В рейтинге участвуют только те города, по которым голосовали более 2% участников нашего опроса (по остальным слишком мало респондентов, чтобы делать какие-либо выводы).

Это 13 городов: Хайфа (9%), Ашдод (7%), Иерусалим (5%), Петах-Тиква (5%), Беэр-Шева (5%), Ашкелон (4%), Бат-Ям (4%), Нетания (4%), Ришон ле-Цион (4%), Реховот (3%), Кармиэль (3%), Холон (2%), Тель-Авив (2%).

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"Довольны ли вы работой нынешнего мэра и его коалиции?" (ответы ранжированы по мере убывания популярности мэра среди участников опроса)

Беэр-Шева: да – 89%, нет – 10%

Петах-Тиква: да – 83%, нет – 13%

Тель-Авив: да – 68%, нет – 30%

Ришон ле-Цион: да – 65%, нет – 27%

Ашкелон: да – 66%, нет – 31%

Бат-Ям: да – 65%, нет – 31%

Нетания: да – 57%, нет – 39%

Иерусалим: да – 53%, нет – 41%

Холон: да – 42%, нет – 52%

Реховот: да – 41%, нет – 52%

Кармиэль: да – 40%, нет – 58%

Ашдод: да – 24%, нет – 72%

Хайфа: да – 9%, нет – 87%

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"Вы планируете голосовать за действующего мэра или за другого кандидата?" (указан процент голосов за действующего мэра)

Беэр-Шева – 83%

Петах-Тиква – 66%

Ришон ле-Цион – 51%

Ашкелон – 44%

Нетания – 42%

Бат-Ям – 36%

Иерусалим – 31%

Кармиэль – 31%

Холон – 26%

Тель-Авив – 21%

Реховот – 12%

Ашдод – 5%

Хайфа – 3%

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Таким образом, в нашем рейтинге есть однозначные лидеры (наиболее популярные мэры) и однозначные аутсайдеры (наименее популярные мэры). Лидеры: мэры Беэр-Шевы и Петах-Тиквы. Аутсайдеры: мэры Ашдода и Хайфы.

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Отметим также тот факт, что далеко не всегда удовлетворенность работой мэрии означает готовность избирателей голосовать за действующего мэра. Особенно это заметно по результатам голосования по Тель-Авиву.