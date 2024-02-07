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    В Израиле

    Итоги опроса NEWSru.co.il: рейтинг действующих мэров городов

    Эксклюзив NEWSru Israel
    время публикации: | последнее обновление:
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    Итоги опроса NEWSru.co.il: рейтинг действующих мэров городов
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    На сайте NEWSru.co.il был опрос по теме "Муниципальные выборы 2024 года в Израиле". В опросе, который проводился 5-6 февраля, приняли участие 2363 респондентов (2244 из них ответили на все 22 вопроса).

    ИТОГИ ОПРОСА

    В рамках проведенного опроса мы спрашивали "Довольны ли вы работой нынешнего мэра и его коалиции?" и "Вы планируете голосовать за действующего мэра или за другого кандидата?"

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    Ниже приведены данные по городам со значительным процентом русскоязычного населения, на основании которых мы публикуем рейтинг мэров этих населенных пунктов.

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    В рейтинге участвуют только те города, по которым голосовали более 2% участников нашего опроса (по остальным слишком мало респондентов, чтобы делать какие-либо выводы).

    Это 13 городов: Хайфа (9%), Ашдод (7%), Иерусалим (5%), Петах-Тиква (5%), Беэр-Шева (5%), Ашкелон (4%), Бат-Ям (4%), Нетания (4%), Ришон ле-Цион (4%), Реховот (3%), Кармиэль (3%), Холон (2%), Тель-Авив (2%).

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    "Довольны ли вы работой нынешнего мэра и его коалиции?" (ответы ранжированы по мере убывания популярности мэра среди участников опроса)
    Беэр-Шева: да – 89%, нет – 10%
    Петах-Тиква: да – 83%, нет – 13%
    Тель-Авив: да – 68%, нет – 30%
    Ришон ле-Цион: да – 65%, нет – 27%
    Ашкелон: да – 66%, нет – 31%
    Бат-Ям: да – 65%, нет – 31%
    Нетания: да – 57%, нет – 39%
    Иерусалим: да – 53%, нет – 41%
    Холон: да – 42%, нет – 52%
    Реховот: да – 41%, нет – 52%
    Кармиэль: да – 40%, нет – 58%
    Ашдод: да – 24%, нет – 72%
    Хайфа: да – 9%, нет – 87%

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    "Вы планируете голосовать за действующего мэра или за другого кандидата?" (указан процент голосов за действующего мэра)

    Беэр-Шева – 83%
    Петах-Тиква – 66%
    Ришон ле-Цион – 51%
    Ашкелон – 44%
    Нетания – 42%
    Бат-Ям – 36%
    Иерусалим – 31%
    Кармиэль – 31%
    Холон – 26%
    Тель-Авив – 21%
    Реховот – 12%
    Ашдод – 5%
    Хайфа – 3%

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    Таким образом, в нашем рейтинге есть однозначные лидеры (наиболее популярные мэры) и однозначные аутсайдеры (наименее популярные мэры). Лидеры: мэры Беэр-Шевы и Петах-Тиквы. Аутсайдеры: мэры Ашдода и Хайфы.

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    Отметим также тот факт, что далеко не всегда удовлетворенность работой мэрии означает готовность избирателей голосовать за действующего мэра. Особенно это заметно по результатам голосования по Тель-Авиву.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Февраля 2024
    Муниципальные выборы в Израиле: треть новых репатриантов не знают, где голосовать. Итоги опроса
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