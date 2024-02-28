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    Израиль

    14-й телеканал опубликовал результаты своих exit polls в крупных городах

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    14-й телеканал опубликовал результаты своих exit polls в крупных городах
    Chaim Goldberg/Flash90

    После закрытия избирательных участков 14-й телеканал опубликовал результаты опросов, проведенных при участии Direct Polls на выходе с избирательных участков в крупных городах.

    По данным опросов, в Иерусалиме на выборах побеждает действующий мэр Моше Леон, за которого отдано 66% голосов.

    В Тель-Авиве побеждает действующий мэр Рон Хульдаи, который получает 46% голосов, у его единственной соперницы Орны Барбивай – 35%.

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    По данным exit poll, в Хайфе ожидается второй тур. Экс-мэр Йона Яхав набирает около 33% голосов, во втором туре его соперником будет Яаков Боровский, за которого проголосовали 20% избирателей.

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    В Ришон ле-Ционе на посту мэра остается Раз Кинстлих, за которого проголосовал 91% жителей города.

    В Эльаде действующий мэр Исраэль Паруш, по всей видимости, уступит кресло Иегуде Бутбулю, от которого он отстал на 2%.

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    Согласно результатам опроса, в Бейт-Шемеше ожидается второй тур после того, как действующий мэр Ализа Блох набрала 38%, а кандидат от ШАС Моше Абутбуль – 33%, кандидат от "Яадут а-Тора", набрав 29% голосов, выбывает из гонки.

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    В Бней-Браке Ханох Зайберт побеждает кандидата от ШАС и получает 55%.

    В Ашдоде Йехиэль Ласри, находящийся на посту мэра 15 лет, останется в своем кресле еще на одну каденцию, набрав 44%.

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    В Бат-Яме 67% голосов получил Цвика Брот и он, согласно опросам, останется на посту мэра.

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    В Холоне Моти Сасон уступит свое кресло Шаю Кейнану, который получает 44% голосов избирателей.

    В Рамат-Гане действующий мэр Кармель Шама-Хакоэн получает 52% голосов, его соперник Илад Илани – 48%.

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    В Нетании Мирьям Файрберг, находящаяся на посту мэра с 1998 года, по всей видимости, останется на своем посту еще на одну каденцию, получив 51% голосов. После полуночи телеканал "Кешет-12" передал, что по мере подсчета голосов позиции Файрберг ослабевают, ее на 2% обогнал Ави Саламе.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 Февраля 2024
    Завершено голосование на выборах в местные органы власти
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