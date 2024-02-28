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    Израиль

    Пропагандист Соловьев и МИД РФ раскручивают фейковую публикацию о "зачистке" экспозиции Яд ва-Шем

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пропагандист Соловьев раскручивает фейковую публикацию о
    Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

    Известный российский пропагандист Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что руководство Мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем якобы занимается "подчисткой истории" в политических целях: "За последние два года из Мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме таинственным образом исчезли фотографии, на которых запечатлено, как украинские националисты совместно с нацистами уничтожали евреев на Украине. В том числе и в Бабьем Яру", – гласит эта запись.

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    "Также тихо исчезли из экспозиции Музея Холокоста и большинство упоминаний и документов о том, что украинские националисты-бандеровцы принимали самое непосредственное участие в массовом убийстве почти полутора миллионов евреев, проживавших на территории Украины. А это каждый четвертый из шести миллионов евреев, убитых нацистами за время Холокоста, – продолжает Соловьев. – Вы вдумайтесь в это: Израиль, Иерусалим, Яд ва-Шем, шесть миллионов погибших. И вот Мемориал истории Холокоста вдруг "забывает" про бандеровцев, на чьих руках кровь миллионов украинских евреев. Нет слов".

    В своей публикации Соловьев приводит ссылку на "израильского блогера" Маргариту Левин, которая утверждает: "В Яд ва-Шем по украинскому сценарию переписывают историю". Маргарита, в свою очередь, ссылается на Виталия Фримана из Израиля, якобы "заметившего" исчезновение экспонатов (Фриман внесен в базу украинского сайта "Миротворец").

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    В Мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем категорически опровергают утверждения пророссийских пропагандистов. "Мы видели эту странную публикацию, и говорю вам с полной уверенностью: никаких изменений в экспозиции музея истории Холокоста, якобы имеющих цель "убрать" фотографии или документы, свидетельствующие об убийстве евреев украинцами во время Холокоста, не было, – заявил на запрос NEWSru.co.il пресс-секретарь Мемориального комплекса Яд ва-Шем Сими Аллен. – В любом случае, мы пытаемся выяснить, откуда появилась эта публикация, и обязательно сообщим об этом".

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    Опровергают утверждения Соловьева и сотрудники музея. По их словам, это абсолютно безосновательная ложь, которая к тому же опирается на совершенно бездоказательные заявления якобы свидетеля: ""Я был и четко помню" – это не аргумент никогда", – подчеркивают в Яд ва-Шем.

    Тем не менее, фейковая информация продолжает расходиться по социальным сетям. Сайт Мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем получает гневные обращения, в том числе на иврите: авторы этих сообщений поверили утверждениям российских пропагандистов и требуют от администрации музея "вернуть" экспонаты – которые никогда не удалялись.

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    Отметим, что поддержала этот фейк и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступившая с комментарием: "Вот так переписывают историю!"

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